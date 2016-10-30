Павлюченко: «Не знаю, почему Арапов затянул с выносом. Так нельзя играть»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, пропускающий матч 12-го тура РФПЛ против «Терека» из-за дисквалификации, в перерыве матча прокомментировал ошибку голкипера Дмитрия Арапова.

«Если взять игру с «Амкаром», Арапов тогда ошибся, но удалось выиграть. Так нельзя играть. Думаю, что после таких ошибок голкипера защитники сделают выводы и не будут пасовать назад. Лучше выбивать в аут. Я не знаю, почему он затянул с выносом, все время говорили, чтобы он играл проще. Может быть, молодость», – сказал нападающий.

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