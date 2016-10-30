УПЛ. «Сталь» поделила очки с «Днепром», «Заря» обыграла «Звезду» и другие результаты

В матче 13-го тура УПЛ «Днепр» сыграл вничью со «Сталью» со счетом 1:1 и продолжает находиться на предпоследней строчке турнирной таблицы.

В других встречах «Заря» уверенно обыграла «Звезду», «Ворскла» и «Александрия» забили на двоих четыре гола и поделили очки.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

Заря – Звезда – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Петряк, 15; 2:0 – Кулач, 60; 2:1 – Загальский, 90 (с пенальти).

Ворскла – Александрия – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Яремчук, 1; 0:2 – Яремчук, 22; 1:2 – Кобахидзе, 90 (с пенальти); 2:2 – Одарюк, 90.

Сталь – Днепр – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Комвалиус, 51; 1:1 – Вакулько, 70.

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