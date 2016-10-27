Промес не вызван в сборную Голландии на матчи с Бельгией и Люксембургом

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд определился со списком игроков, которые смогут сыграть в матчах отборочного этапа к ЧМ-2018 против Бельгии и Люксембурга.

Стоит отметить, что в заявке национальной команде отсутствует полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который пропустил несколько матчей РФПЛ из-за травмы.

Вратари: Мартен Стекеленбург, Мишель Ворм.

Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Йоэл Вельтман, Теренс Конголо, Йетро Виллемс.

Полузащитники: Йорди Класи, Мемфис Депай, Дэви Классен, Дэйви Проппер, Барт Рамселар, Арьен Роббен, Стейн Схаарс, Уэсли Снейдер, Тонни Вильена, Джорджиньо Вейналдум.

Нападающие: Бас Дост, Люк де Йонг, Венсан Янссен.