Игбун – на острие атаки у «Уфы», Балай – у «Терека»

Стали известны составы команд на матч 1/8 Кубка России между «Тереком» и «Уфой». В составе хозяев в нападении выйдет Беким Балай, у гостей – Сильвестр Игбун.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Семенов, Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Роши, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Брызгалов, Педро Кен, Лебеденко, Магомадов, Кадыров, Митришев, Садаев, Мбенгуе.

«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Никитин, Аликин, Стоцкий, Засеев, Ваньек, Батюнин, Обляков, Сысуев, Игбун.

Запасные: Бородько, Филин, Сафрониди, Фатай, Марсиньо, Диего Карлос, Зубарев, Кротов.

Матч состоится на «Ахмат-Арене», и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.