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Материалы

Ахмат - Уфа

26.10.2016, Среда, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Россия. Кубок, 1/8 финала Ахмат - Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
4 тур
20 августа, суббота 14:30 Уфа 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Уфа 1:0 Ахмат
9 тур
19 сентября, суббота 16:00 Ахмат 4:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Уфа 0:1 Ахмат
12 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Ахмат 1:0 Уфа
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