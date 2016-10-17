Карасев, Безбородов и Еськов будут работать на матчах еврокубков

Три российских арбитра получили назначения на матчи европейских турниров.

Сергей Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов «Наполи» — «Бешикташ». Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными помощниками назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Владислав Безбородов рассудит игру 3-го тура Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Аустрией». Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко.

Встречу между «Викторией Пльзень» и «Астрой» доверено обслуживать Алексею Еськову. Боковыми арбитрами назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.