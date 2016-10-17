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  • Карасев, Безбородов и Еськов будут работать на матчах еврокубков

Карасев, Безбородов и Еськов будут работать на матчах еврокубков

17 октября 2016, 14:17
17

Три российских арбитра получили назначения на матчи европейских турниров.

Сергей Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов «Наполи»«Бешикташ». Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными помощниками назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Владислав Безбородов рассудит игру 3-го тура Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Аустрией». Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко.

Встречу между «Викторией Пльзень» и «Астрой» доверено обслуживать Алексею Еськову. Боковыми арбитрами назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Наполи Бешикташ Рома Аустрия Безбородов Владислав Карасев Сергей Еськов Алексей Иванов Cергей
Комментарии (17)
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vgarakh
1476703504
безбородов, еськов и москалев самые продажные судьи России.
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Sany-116
1476704066
Позор самые продажные судьи .
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stream15
1476706165
Иванова там не хватает.
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and4ever86
1476706187
Безбородов - тварь продажная. Кого он там в европе зарубит, сука конченая?!
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товрос
1476707217
так я не пойму,как правильно у этого дурня фамилия Безбородов или Безбородоров или без чего нибудь еще? вчера писали Безбородов,сегодня Безбородоров...
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zenitforever2015
1476708611
Безбородов, Спал ждёт......
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denisov
1476708892
Удачно отсудить)
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Андрей Ермошин
1476709161
Господа, рыба гниет с головы. Эти "продажные" судьи, пешки, действуют по указке сверху, т.ч. рубить и казнить нужно верхушку айсберга.
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woyser
1476709529
Вот она истина! Талант не пропьёшь, если они грамотно отсудят свои матчи, а они их отсудят грамотно (кого попадя в Европе не назначают), то получается в РФПЛ у них какая-та беда.
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