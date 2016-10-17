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    РФПЛ. «Анжи» и «Терек» не смогли распечатать ворота друг друга

    В заключительном матче 10-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Тереком». Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

    В других встречах тульский «Арсенал» и «Краснодар» не смогли отметиться забитыми мячами, «Оренбург» переиграл «Томь», «Зенит» в гостях добыл победу над «Уралом», ЦСКА с минимальным счетом одолел «Уфу», «Спартак» благодаря голу Глушакова победил «Ростов», «Рубин» разгромил «Крылья Советов», а «Локомотив» разошелся миром с «Амкаром».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

    Анжи (Махачкала) – Терек (Грозный) – 0:0

    Анжи: Беленов, Мусалов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Эбесилио (Бериша, 46), Иличевич, Боли.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Грозав (Иванов, 82), Митришев (Роши, 81), Торже (Лебеденко. 74), Балай.

    Предупреждения: Шандао, 26 – Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90.

    Удаления: нет – Пирис, 83.

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – В. Березуцкий, 18.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Глушаков, 53.

    Спартак: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин (Ещенко, 80), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 68), Джано, Зе Луиш.

    Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 73), Калачев (Киреев, 40), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Байрамян, 46).

    Предупреждения: Фернандо, 30; Комбаров, 66 – Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90.

    Удаления: нет – Кудряшов, 45; Навас, 74.

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Канунников, 38; 2:0 – Рочина, 52; 3:0 – Жонатас, 53.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина (Жемалетдинов, 81), Ткачук, Жонатас.

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

    Предупреждения: Бауэр, 51 – Ткачев, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82.

    Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул (Салугин, 84), Шаваев (Комолов, 64), Анене (Шиндер, 75), Джикия, Баланович, Идову.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Миранчук.

    Предупреждения: Идову, 73 – Баринов, 21; Коломейцев, 52; И. Денисов, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 21:20
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    Комментарии210
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 октября 2016, 00:23

      все равно Спартак!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 18 октября 2016, 00:16

      Распечатать. Такое слово подходит только анального секса. "Распечатать очко". Ну или для реферата, который у большинства из вас уже висит долгом.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      deniskapi 18 октября 2016, 00:09

      дружеский дог

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 18 октября 2016, 00:08

      Ожидаемо))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 октября 2016, 00:02

      Предсказуемо

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > anjaneri 18 октября 2016, 00:18

      Может у тебя есть ссылка на договорные матчи и ты ее сюда хочешь выложить?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 21:33

      Опять дог скатали.Самим не надоело?))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > Тraumtanzеr 17 октября 2016, 21:46

      А ты был свидетелем когда договаривались?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > anjaneri 18 октября 2016, 03:01

      Матч посмотри

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 17 октября 2016, 19:27

      Анжи!!!!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В прошлом чемпе Терек отобрал у Анжи шесть очков, нынче снова идут заявы, что Тереку позарез нужно в Европу и не удивлюсь, если Анжи снова уступит.

      -4
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Aztec58 17 октября 2016, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тонко xD

      -4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 октября 2016, 14:47

      зрелищной игры и победы Тереку!!!!!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 октября 2016, 13:23

      Сегодня вечером будет красивая игра) Победит сильнейший.Анжи победы!)

      2
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