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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Анжи - Ахмат

17.10.2016, Понедельник, 19:30 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 10 тур Анжи - Ахмат Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 14:30 Ахмат 3:2 Анжи
8 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Анжи 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Анжи 3:0 Ахмат
7 тур
31 августа, суббота 18:45 Ахмат 1:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Ахмат 1:0 Анжи
14 тур
4 ноября, воскресенье 15:45 Анжи 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
26 сентября, понедельник 18:30 Анжи 2:2 Ахмат
10 тур
20 мая, пятница 16:00 Ахмат 1:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 16:45 Ахмат 1:3 Анжи
14 тур
25 июля, воскресенье 18:45 Анжи 1:0 Ахмат
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 17:30 Анжи 2:3 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +45

    ск122 17 октября 2016, 21:48

    действительно тяжелая

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 17 октября 2016, 19:42

    1-3 терек

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 17 октября 2016, 10:21

    ничья

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