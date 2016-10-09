Юран призвал не ругать сборную России после поражения от Коста-Рики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4). Также Юран призвал не ругать российскую команду.

«Коста-Рика – серьезный соперник, они всем все доказали на чемпионате мира в Бразилии. Наша сборная? Немного настораживает, что многовато пропустили. Но нужно понимать, что Черчесов ищет оптимальный вариант состава, связки пробует, смотрит в деле молодых ребят.

Кто больше всего понравился? Дзюба – большой молодец. Игрок все время хочет забить гол. Дай бог каждому такое качество на футбольном поле. Самедова нужно отметить. Получил травму, вернулся на поле. Бился в майке сборной России, понимал ответственность перед болельщиками. Из новичков выделю, пожалуй, Ерохина. Видно, что парень стремится прогрессировать, неплохо выглядел.

Ошибки Березуцкого? За автогол нельзя его винить. Сложный момент. Пенальти? Василий – опытный игрок, зря ногу оставил. Да, в том эпизоде – его ошибка. Но я призываю болельщиков, специалистов никого не критиковать. Не спешите ругать эту сборную! Петров? Не надо никого журить. Он тоже старался. Все хотели показать свой класс. Может быть, кто-то и перегорел, но давайте наберемся терпения», – заявил Юран.