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    Бышовец: «Коста-Рика не тот соперник, который может доставить сборной России много проблем»

    Известный тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Коста-Рикой. По словам специалиста, костариканская сборная не сможет доставить много проблем россиянам.

    «Хотелось бы, чтобы наша сборная сегодня не разочаровала и победила, для этого у нее есть все возможности. Коста-Рика не тот соперник, который может доставить много проблем. Эта игра поможет тренерскому штабу определиться с тактикой, составом в преддверии чемпионата мира в России. Сегодняшний матч станет проверкой для многих игроков, вызванных в сборную.

    Отсутствие Акинфеева? Не думаю, что этот как-то повлияет на окончательный результат. У нас всегда должен быть наготове запасной вариант. Нашим вратарям необходима конкуренция, тем более уровень их достаточно высок. Уверен, что костариканцы будут испытывать определенные проблемы в матче с Россией. Думаю, что наша сборная победит с разницей в два мяча или даже больше», – заявил Бышовец.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.10.2016 13:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 9 октября 2016, 18:09

      Бышовец-сбитый провидец.

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 9 октября 2016, 15:01

      Я тоже патриот, но Бышовца совсем занесло. Коста-Рика находится в мировом рейтинге ФИФА на 18-м месте, а мы на 38-м. А на ЧМ 2014 (всего лишь два года назад) Коста-Рика в 1/4 Финала (!) проиграла голландцам только лишь в серии пенальти. Нам бы так!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 15:00

      Бышовец остался где-то в 20-ом веке. Фареры намедни показали - выиграть могут все. А Коста-Рика достаточно крепкая команда и если у них игра пойдёт, будет сложно.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2016, 14:50

      Нужно играть с такими командами как сб.Бразилии, Аргентины, Англии, Испании
      Германии, а РФС с Мудко выбирают послабей команды, чтобы показать свою и
      тренера состоятельность.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 9 октября 2016, 17:06

      Дурашка.

      0
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 9 октября 2016, 14:42

      Не спешил бы Бышевец
      Стричь овец.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 октября 2016, 13:57

      Коста-Рика на ЧМ 2014 заняла первое место в группе, обогнав Уругвай, Италию и Англию. Коста-Рика - сильный соперник.

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