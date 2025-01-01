Журавель планирует новый челлендж на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель анонсировал челлендж на ЧМ-2026.

На ЧМ-2022 в Катаре Журавель посетил все матчи.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет турнир в России.

«Чемпионат мира – это турнир, с которого у всех начинается отсечка просмотра футбола. Стаж зрителя измеряется именно чемпионатами мира. Мой первый, к примеру, ЧМ-90 в Италии, который смотрел ещe пацаном.

Тот чемпионат я помню даже лучше, чем некоторые более поздние. Так что показ чемпионата мира – это то, что невозможно перебить по крутизне. Это отличная новость для канала.

104 матча в трeх странах – понятно, что тут нужен какой-то другой челлендж. Например, посетить все стадионы турнира или ещe какой-то замысловатый тревел. Короче, оставлять такой грандиозный турнир без специального творческого задания неправильно», – сказал Журавель.