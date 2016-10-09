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  • Бышовец: «Коста-Рика не тот соперник, который может доставить сборной России много проблем»

Бышовец: «Коста-Рика не тот соперник, который может доставить сборной России много проблем»

9 октября 2016, 13:43
7

Известный тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Коста-Рикой. По словам специалиста, костариканская сборная не сможет доставить много проблем россиянам.

«Хотелось бы, чтобы наша сборная сегодня не разочаровала и победила, для этого у нее есть все возможности. Коста-Рика не тот соперник, который может доставить много проблем. Эта игра поможет тренерскому штабу определиться с тактикой, составом в преддверии чемпионата мира в России. Сегодняшний матч станет проверкой для многих игроков, вызванных в сборную.

Отсутствие Акинфеева? Не думаю, что этот как-то повлияет на окончательный результат. У нас всегда должен быть наготове запасной вариант. Нашим вратарям необходима конкуренция, тем более уровень их достаточно высок. Уверен, что костариканцы будут испытывать определенные проблемы в матче с Россией. Думаю, что наша сборная победит с разницей в два мяча или даже больше», – заявил Бышовец.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика Акинфеев Игорь Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
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СЛАВА 81
1476010673
Коста-Рика на ЧМ 2014 заняла первое место в группе, обогнав Уругвай, Италию и Англию. Коста-Рика - сильный соперник.
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subbotaspartak
1476013320
Не спешил бы Бышевец Стричь овец.
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vladimir-7
1476013835
Нужно играть с такими командами как сб.Бразилии, Аргентины, Англии, Испании Германии, а РФС с Мудко выбирают послабей команды, чтобы показать свою и тренера состоятельность.
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woyser
1476014442
Бышовец остался где-то в 20-ом веке. Фареры намедни показали - выиграть могут все. А Коста-Рика достаточно крепкая команда и если у них игра пойдёт, будет сложно.
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Виталий1
1476014513
Я тоже патриот, но Бышовца совсем занесло. Коста-Рика находится в мировом рейтинге ФИФА на 18-м месте, а мы на 38-м. А на ЧМ 2014 (всего лишь два года назад) Коста-Рика в 1/4 Финала (!) проиграла голландцам только лишь в серии пенальти. Нам бы так!
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yorgenbarenz
1476025786
Бышовец-сбитый провидец.
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