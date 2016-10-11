Россия - Коста-Рика

ну вася конечно пистец, сосик норм отыграл но второй гол мог бы и потащить, ну а забить 3 мяча вратарю реала дорогого стоит )))) оборона проходной двор 4 мяча от не звездных нападающих это конечно пистец
прям как с маккаби
уррррррра
Березуцкий антигерой матча гол в свои ворота пенальти из-за него пропущенный увольнять нужно на пенсию.
бля ппц березу хвалят на матч тв, ебнутые да они с игнашевичем всю жизнь два говна были одно хоть славу богу выкинули, а это дерево никак вырубить не могут. Когда же это говно выкинут, это просто пиздец слов нет.
Леня ушел, Вася остался... )))
Непатриотично, но ставочка сыграла.