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Главный судья:
Равшан Ирматов (Ташкент)
Материалы

Россия - Коста-Рика

09.10.2016, Воскресенье, 16:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Товарищеские матчи. Сборные Россия - Коста-Рика
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    Рейтинг: +61

    Kaisla 10 октября 2016, 14:04

    ну вася конечно пистец, сосик норм отыграл но второй гол мог бы и потащить, ну а забить 3 мяча вратарю реала дорогого стоит )))) оборона проходной двор 4 мяча от не звездных нападающих это конечно пистец

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    Рейтинг: +61

    Kaisla 10 октября 2016, 13:47

    футболист без клуба забивает калекам получающие миллионы)))))) позорище)))

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 10 октября 2016, 11:03

    прям как с маккаби

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    Рейтинг: -242

    kauk 9 октября 2016, 22:52

    уррррррра

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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 9 октября 2016, 19:34

    Негатив он ведь не от любви к футболу.. Деньги они важнее.. НУ И КАКАЯ Б.. ДЬ СЧЕТ УГАДАЛА???7

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    Рейтинг: +61

    Kaisla > NNNN-4 10 октября 2016, 15:41

    да видимо не одна блядь на такой счет не ставила ))))))))

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    Рейтинг: +34

    налим 9 октября 2016, 18:55

    Березуцкий антигерой матча гол в свои ворота пенальти из-за него пропущенный увольнять нужно на пенсию.

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    Рейтинг: +111

    mahb9ik 9 октября 2016, 18:20

    бля ппц березу хвалят на матч тв, ебнутые да они с игнашевичем всю жизнь два говна были одно хоть славу богу выкинули, а это дерево никак вырубить не могут. Когда же это говно выкинут, это просто пиздец слов нет.

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    Рейтинг: +25044

    bset 9 октября 2016, 18:15

    В Бомбардире вообще какие-то нищеброды работают. Новости - г о в н о. Трансляции - г о в н о. Какой еще "Сосик"?? Это голкипер сборной России, п и з д ю к!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > bset 9 октября 2016, 22:54

    Спецом для коней есть соккер и лично Стасик Горин )))

    -3
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 9 октября 2016, 18:15

    Леня ушел, Вася остался... )))

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    Рейтинг: +102

    Ker0s 9 октября 2016, 18:13

    Непатриотично, но ставочка сыграла.

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