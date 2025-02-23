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  • Куртуа высказался о возможности сыграть за Бельгию на ЧМ-2034

Куртуа высказался о возможности сыграть за Бельгию на ЧМ-2034

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в интервью Рио Фердинанду рассказал о желании вернуться в сборную Бельгии после полутора лет отсутствия в национальной команде.

– В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. Я общаюсь со всеми и говорю «доброе утро». Я играл в одной команде с обладателями «Золотого мяча», с суперзвездами – с их стороны чувствуется уважение, они слушают вас, считаются с вами.

В сборной, как и в бельгийской прессе, отношение было совсем другим – все это сложилось, и в какой-то момент вывело меня из себя. Полтора года спустя, после травмы и нахождения вне команды, я могу сказать, что действительно скучал по игре за Бельгию и выступлениям на больших турнирах.

– Это значит, что ты мог бы сыграть на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии?

– Тогда я должен буду играть как Джиджи [Буффон]. Сейчас мне 33, а к тому времени мне исполнится 42 [смеется].

  • 32-летний Куртуа в последний раз играл за сборную Бельгии в июне 2023 года.
  • Всего он провел 102 матча за национальную команду.
  • Куртуа не играл в сборной Бельгии из-за конфликта с ее главным тренером Доменико Тедеско, уже покинувшим этот пост.

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Источник: YouTube-канал Koora Break

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