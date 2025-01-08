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    Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что завершит работу в национальной команде после следующего чемпионата мира.

    «Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год (улыбается). Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение.

    Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год – очень хороший момент [для расставания].

    Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей.

    14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая [высокие] требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет», – сказал Дешам.

    • Сборная Франции под руководством тренера стала чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций-2020/21, а также завоевала серебро ЧМ-2022 и Евро-2016, бронзу Евро-2024.
    • Команда продолжает выступления в Лиге наций-2024/25 и в этом году начнет отбор на ЧМ-2026.

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    Источник: RMC Sport

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