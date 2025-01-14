Экс-тренер сборной Португалии ответил, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что Криштиану Роналду примет участие в следующем чемпионате мира.

«Я не удивлен, что Криштиану до последнего будет играть на высоком уровне.

Не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул.

Роналду – лучший футболист мира, и точка», – сказал Сантуш.