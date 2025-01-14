Экс-тренер сборной Португалии ответил, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что Криштиану Роналду примет участие в следующем чемпионате мира.
«Я не удивлен, что Криштиану до последнего будет играть на высоком уровне.
Не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул.
Роналду – лучший футболист мира, и точка», – сказал Сантуш.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
- Роналду участвует в ЧМ с 2006 года.
- Криштиану брал со сборной Евро-2016.