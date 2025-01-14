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    • Экс-тренер сборной Португалии ответил, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

    Экс-тренер сборной Португалии ответил, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

    Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что Криштиану Роналду примет участие в следующем чемпионате мира.

    «Я не удивлен, что Криштиану до последнего будет играть на высоком уровне.

    Не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул.

    Роналду – лучший футболист мира, и точка», – сказал Сантуш.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
    • Роналду участвует в ЧМ с 2006 года.
    • Криштиану брал со сборной Евро-2016.

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    Источник: O Jogo

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    14.01.2025 19:07
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