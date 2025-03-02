Зделар отреагировал на уничижительные слова Семака в свой адрес

Новичок «Зенита» Саша Зделар выразил намерение завоевать место в основе.

«Я знаю, какая роль у меня в клубе, но не могу вам сказать.

Сергей Семак сказал, что я удлиню скамейку? Я уважаю все, что сказал тренер, но буду делать все, я буду сильно работать, чтобы играть. Я знаю, что не буду сразу играть. Это нормально, я только приехал.

У меня оставалось три месяца контракта с ЦСКА. Когда получил предложение от такой команды как «Зенит», то сразу сказал «да», – сообщил Зделар.