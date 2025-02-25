Дерунец допустил, что Карпин покинул «Ростов» ради отбора ЧМ-2026 со сборной России

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова».

«Напомню, что формально европейский отбор на ЧМ-2026 стартует менее чем через месяц. Но есть аж шесть «коротких» групп из четырех команд, которые начинают отбор осенью.

Например, есть группа F, где собрались Армения, Ирландия, Венгрия и Португалия/Дания. Группа Е с Турцией, Грузией, Болгарией и Испанией/Нидерландами. Группа С тоже не выглядит на сто процентов антироссийски: Беларусь, Греция, Шотландия и тот же выбор Португалия/Дания.

ЧМ-2026, если кто забыл, пройдет прежде всего в США.

Я бы не исключал, что формулировка «сосредоточиться на сборной» это не для отвода глаз», – написал Дерунец.