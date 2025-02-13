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Юран ответил, звонили ли ему из сборной Армении

Российский тренер Сергей Юран заявил, что ему не поступали конкретные предложения о работе в сборной Армении.

«Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры – не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении.

Сейчас немного мeртвенькое время, то есть нет официальных игр, а команды готовятся к возобновлению сезона.

Тренерская работа немного неблагодарная. Когда увольняют коллег, это всегда не очень хорошо видеть. Подписываешь контракт – готовься к увольнению.

На сборах никто не делает резких движений. Бывают моменты, как у меня с «Химками», – за неделю до возобновления чемпионата приняли решение спасать ситуацию. Но пока конкретики нет.

Естественно, успел соскучиться по работе. Любой тренер-максималист скучает по работе. Однако я всегда говорил, что приоритет – РПЛ.

Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач – я уже прошeл эти этапы», – сказал Юран.

  • Тренер остается без работы с апреля.
  • Весной его уволили из «Пари НН».
  • В конце 2024 года сборную Армении покинул украинский тренер Александр Петраков.

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Источник: «Чемпионат»

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13.02.2025 23:51
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