Мостовой – об увольнении Тедеско: «После Евро он должен был сам уйти»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли заслуженным увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Конечно, увольнение Тедеско из сборной Бельгии является заслуженным. Я много раз говорил, что был ошарашен, когда его назначили в эту сборную.

Как команда с такой богатой футбольной историей и футбольными людьми могла назначить Тедеско? После провального чемпионата Европы он должен был сам встать, сказать, что не справился, и уйти. Но такие люди просто так не уходят.

К счастью, таких немного. Настал момент, когда его нужно было убрать», – сказал Мостовой.