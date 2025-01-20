Мостовой – об увольнении Тедеско: «После Евро он должен был сам уйти»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли заслуженным увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.
«Конечно, увольнение Тедеско из сборной Бельгии является заслуженным. Я много раз говорил, что был ошарашен, когда его назначили в эту сборную.
Как команда с такой богатой футбольной историей и футбольными людьми могла назначить Тедеско? После провального чемпионата Европы он должен был сам встать, сказать, что не справился, и уйти. Но такие люди просто так не уходят.
К счастью, таких немного. Настал момент, когда его нужно было убрать», – сказал Мостовой.
- Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда вылетела в 1/8 финала Евро-2024, проиграв Франции (0:1).
- В 2019–2021 годах Тедеско был главным тренером «Спартака».