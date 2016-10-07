Шишкин: «Прекрасно знаком с Черчесовым. Он умеет ставить игру»

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился мнением о предстоящем матче против Коста-Рики, а также рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым.

«Я прекрасно знаком с Черчесовым еще по «Спартаку». И знаю, что он умеет ставить игру. Не просто так Станислав Саламович достиг уровня главного тренера сборной России. В первые дни получили хорошую нагрузку — и физическую, и тактическую. Сегодня уделяли внимание игре в обороне и выходу в атаку. Разумеется, на матч у нас есть специальные заготовки. А вообще мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры», – заявил Шишкин.