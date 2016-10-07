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  • Де Росси: «Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки. Буффон не машина»

Де Росси: «Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки. Буффон не машина»

7 октября 2016, 00:20
20

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Испании (1:1), а также ошибку стража ворот итальянцев Джанлуиджи Буффона.

«Это был очень сложный матч, особенно в первом тайме. Наш соперник много контролировал мяч, мы же играли слишком низко. Второй тайм получился значительно лучше. Многие команды находясь в нашем положении опустили бы руки и проиграли, но мы рискнули и вырвали ничью. Что сказать об ошибке Буффона? Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки, в противном случае он был бы машиной. Конечно, лучше бы он допустил эту ошибку за «Ювентус», а не за сборную, но редко бывает так, как это нужно нам», – заявил Де Росси.

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Испания Буффон Джанлуиджи Де Росси Даниэле
Комментарии (20)
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Nikita Suarez
1475789490
Он Яшина знает вообще?
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Juve1897
1475789667
4 ошибки ща 20 лет на высочайшем уровне! У каких то глоров ещё есть вопросы? Назовите кто лучше Буффона на данный момент и в истории, и я вам буду аплодировать если приведёте весомые аргументы. Нет никого? Вот и заикнитесь и наслаждайтесь игрой великого кипера!
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B_A_IV
1475790623
напишите что спартак засудили тут сразу много коментов будет , а так Италия Испания, ну неинтересно это нашим
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Lilipyt
1475791316
Единственный вратарь который достоин золотого мяча в этом веке! И не надо говорить про Нойера. В отличии от Буффона, он даже не в курсе кто получал золотой мяч в истории из вратарей. Я буду счастлив когда он достигнет этой награды. А про глоров кричащих, что ему пора на пенсию. Для начала получите аттестат, а дальше сравните всех вратарей сыгравших от лучшего вратаря мира и до Буффона. Поймете чем отличается игра Джанлуиджи от других вратарей. Иначе тащить до сих пор в такие года просто бесподобное зрелище!!!
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RedWhiteFans2
1475794482
Затрахали языками лизать про Спартак. Статья о Буффоне, действительно лучшем вратаре нашего времени. Противно читать комменты когда любое о Спартаке вызывает бурю херни от болельщиков других команд. Обсуждайте проблемы своих клубов. Мне насрать например сколько голов пропустит Акинфеев или на кого Зениту менят Ладыгина.
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+50/-50
1475806605
Буфон, Буфон, Буфонище!!! Так верещат краснобаи в телике. А ведь эта ошибка признак старения. Пора гвоздик колотить в стену, на котором будут висеть бутсы.
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dzhanavar
1475810617
Буффона нога-это,кому надо нога...
Ответить
muromen
1475819337
Буффон - это живая легенда! Первый после Бога (Л.И. Яшин)!
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ДСА
1475821028
На это раз игроки выручили Буффона.
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КАРАТ
1475825768
Интересно посмотреть комментарий от Буффона, как он так пролетел мимо мяча, так даже если захочешь не получется
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