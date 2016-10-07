Де Росси: «Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки. Буффон не машина»

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Испании (1:1), а также ошибку стража ворот итальянцев Джанлуиджи Буффона.

«Это был очень сложный матч, особенно в первом тайме. Наш соперник много контролировал мяч, мы же играли слишком низко. Второй тайм получился значительно лучше. Многие команды находясь в нашем положении опустили бы руки и проиграли, но мы рискнули и вырвали ничью. Что сказать об ошибке Буффона? Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки, в противном случае он был бы машиной. Конечно, лучше бы он допустил эту ошибку за «Ювентус», а не за сборную, но редко бывает так, как это нужно нам», – заявил Де Росси.