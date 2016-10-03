«Манчестер Юнайтед» попросил не вызывать Мхитаряна в сборную Армении

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян может пропустить матчи отборочного турнира к ЧМ-2018 против команд Румынии и Польши из-за просьбы «Манчестер Юнайтед». Английский клуб попросил Федерацию футбола Армении не вызывать игрока в связи с тем, что тот не до конца восстановился от травмы.

«Мхитарян продолжает восстанавливаться после травмы левого бедра, после того как у него случился рецидив в матче за «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что в течение предыдущей недели у него был зафиксирован существенный прогресс, Мхитарян до сих пор не может полноценно участвовать в тренировочном процессе команды с полной нагрузкой.

Будем благодарны, если Федерация футбола Армении позволит Генриху Мхитаряну не участвовать в предстоящих двух матчах команды, остаться в Манчестере и продолжить процесс реабилитации», – сообщается в письме, опубликованном на официальном сайте ФФА.