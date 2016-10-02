РФПЛ. ЦСКА потерпел поражение от «Ростова», «Краснодар» оказался сильнее «Рубина»

В заключительном матче 9-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2. Победу донскому клубу принесли голы в исполнении Александра Гацкана и Кристиана Нобоа.

Отметим, что данное поражение стало для московского клуба первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

В других встречах «Краснодар» благодаря голу Ари добился успеха против «Рубина», «Зенит» в родных стенах одержал победу над «Спартаком», «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Амкаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ари, 45.

Краснодар: Крицюк, Калешин (Енджейчик, 21), Гранквист, Налдо, Газинский, Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Куасси, Ари (Окриашвили, 76).

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Сонг (М'Вилла, 84), Оздоев, Карадениз (Лестьенн, 60), Ткачук, Канунников, Саму (Жемалетдинов, 74).

Предупреждения: Каборе, 28; Ари, 37 – Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 89.

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гацкан, 66; 2:0 – Нобоа, 90.

Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Терентьев, Байрамян (Киреев, 84), Гацкан, Нобоа, Калачев (Препелицэ, 76), Полоз, Азмун (Эзатолахи, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ионов, 69), Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин (Гордюшенко, 89), Миланов, Еременко, Тошич (Страндберг, 82), Траоре.

Предупреждения: Мевля, 39 – Тошич, 41; Игнашевич, 52.

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Кришито, 20 (с пенальти); 1:1 – Боккетти, 28; 2:1 – Дзюба, 34; 2:2 – Зе Луиш, 38; 3:2 – Витсель, 61; 4:2 – Жулиано, 87 (с пенальти).

Зенит: Лодыгин, Жирков (Ломбертс, 88), Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Жулиано, Мак (Юсупов, 76), Дзюба, Кокорин.

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Джано, 70), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения. Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 – Зе Луиш, 31; Глушаков, 49; Боккетти, 54.

Уфа – Амкар (Пермь) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фатай, 52; 1:1 – Стоцкий (в свои ворота).

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев (Марсиньо, 81), Сысуев (Кротов, 63), Стоцкий, Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 88).

Амкар: Селихов, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Баланович, 65), Гол, Огуде, Шиндер, Бодул (Йовичич, 81).

Предупреждение: Игбун, 55 – нет.

Томь (Томск) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Пугин, 23; 1:1 – Фонтанелло, 45.

Томь: Солосин, Бордачев, Враньеш, Дьяков, Жиров, Тишкин, Дроппа (Кузнецов, 84), Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Пугин, Самодин (Погребняк, 81).

Урал: Заболотный, Данцев, Павленко (Подоксенов, 76), Павлюченко (Конате, 71), Лунгу, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия (Ставпец, 90), Фидлер, Емельянов.

Предупреждения: Враньеш, 55; Дроппа, 77 – Чантурия, 51; Емельянов, 90.

Терек (Грозный) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Балай, 25; 2:0 – Лебеденко, 86; 2:1 – Георгиев, 90 (с пенальти).

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Роши, Грозав (Лебеденко, 63), Балай.

Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Васиев, Ойеволе, Афонин, Померко (Шогенов, 83), Нехайчик, Благо, Ефремов (Коронов, 60), Делькин.

Предупреждения: Семенов, 17; Роши, 53 – Васиев, 27; Ойеволе, 42.

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Браун Форбс, 44; 1:1 – Самедов, 90 (с пенальти).

Локомотив: Абаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В. Денисов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Самедов, Хенти (Коломейцев, 46), Портнягин (Игнатьев, 37 – Шкулетич, 57).

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Власов, Берхамов, Бурмистров (Аппаев, 86), Стеклов, Фримпонг (Рыжков, 46 – Мухаметшин, 64), Браун Форбс.

Предупреждения: Баринов, 68 – Тесак, 73; Горбатюк, 90.

Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Молло, 18; 2:0 – Ткачев, 45; 2:1 – Бериша, 90.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Молло, Ткачев (Паскуато, 81), Корниленко, Мбакогу (Башкиров, 80).

Анжи: Беленов, Паршивлюк, Лазич, Менса, Мусалов, Гасанов, Ямбере, Маевский (Бериша, 76), Тигиев (Гаджибеков, 56), Иличевич, Будковский (Боли, 46).

Предупреждения: Ткачев, 76 – Мусалов, 26; Паршивлюк, 43; Гасанов, 80; Бериша, 90.