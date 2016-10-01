УПЛ. «Днепр» разгромно уступил «Александрии» и другие результаты

В матче 10-го тура УПЛ «Александрия» в гостях нанесла разгромное поражение «Днепру» со счетом 4:1.

В других встречах «Черноморец» одержал волевую победу над «Сталью», «Олимпик» оказался сильнее «Ворсклы».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 10-й тур

Сталь – Черноморец – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Карикари, 29; 1:1 – Коркишко, 34; 1:2 – Хобленко, 40.

Удаление: нет – Третьяков, 83.

Днепр – Александрия – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Пономарь, 11; 0:2 – Яремчук, 16; 0:3 – Микицей, 37; 0:4 – Яремчук, 61; 1:4 – Кочергин, 85.

Ворскла – Олимпик – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Грин, 39; 1:1 – Чеснаков, 45; 1:2 – Шестаков, 83.

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