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    Черчесов: «Возможен вариант, при котором место на поле одновременно найдется и Смолову, и Дзюбе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня состав на контрольный матч против Коста-Рики подчеркнул, что форвард «Краснодара» Федор Смолов и нападающий «Зенита» Артем Дзюба являются разноплановыми игроками атаки. По мнению специалиста, существует вариант, при котором и тот, и другой будут одновременно выходить на поле.

    – В прошлый раз вы сказали, что Смолова видите в роли центрфорварда. Предвидится конкуренция с Дзюбой за одну позицию или возможен вариант с одновременным выходом обоих на поле?

    – Смолов – центральный нападающий, еще раз это вам скажу. Федор в каждом матче это подтверждает. Бывают, конечно, не дай бог, травмы или дисквалификации, которые заставляют принимать тренера другое решение. Но это ситуативно. А в остальном есть здоровая конкуренция, она никому еще не мешала. И нужно пользоваться тем, что Смолов и Дзюба – разноплановые центральные нападающие. Понятно, что есть определенные идеи, нужно посмотреть на тренировках, как они взаимодействуют вместе. Такие варианты возможны. Мы все посмотрим и проверим. Все-таки надо уметь разнообразить игру и с самого начала, и по ходу матча.

    – Сейчас вся страна говорит о новом вратаре – Луневе. Обратили на него внимание?

    – Как и в прошлый раз, давайте говорить лишь о тех, кто есть в составе.

    – Возможно, немного глупый вопрос. Но в первом списке Канунников шел полузащитником, а теперь – нападающим. Вы пересмотрели свое видение?

    – Вопрос не глупый, а профессиональный. В «Амкаре» Максим играл у меня правым полузащитником, достаточно качественно. В последних матчах в «Рубине» уже выступает в роли форварда. И выйдя на замену с Ганой на позиции хавбека, чувствовал себя все-таки некомфортно. Плюс, само собой, команде нужны футболисты, умеющие играть на разных позициях. И Канунников рассматривается и как нападающий, и как правый полузащитник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 15:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +147

      udavMike 26 сентября 2016, 21:38

      вперед,Россия

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 сентября 2016, 16:15

      Уже такое видели, пускай лучше играет один, а второй на замене.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Kulimen 26 сентября 2016, 16:33

      Точно. Дзюбинью с теми кто послебее

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Kulimen 26 сентября 2016, 17:54

      Там еще и Кокорин был. Можно Дзюбу в оттяжке попробовать.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > sochi-2013 26 сентября 2016, 18:21

      У нас пол команды в оттяжке, еще Дзюбу туда?

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > panmon 26 сентября 2016, 18:44

      Именно. Тем более Дзюбрагимович - это выраженный центрфорвард, поэтому либо Смолов, либо он.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > panmon 28 сентября 2016, 19:33

      Дзюба принять может и на Смолова переправить. Если в нашем чемпионате он может принять и пробить, то на ЧЕ ему такого не позволили.

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