Черчесов: «Возможен вариант, при котором место на поле одновременно найдется и Смолову, и Дзюбе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня состав на контрольный матч против Коста-Рики подчеркнул, что форвард «Краснодара» Федор Смолов и нападающий «Зенита» Артем Дзюба являются разноплановыми игроками атаки. По мнению специалиста, существует вариант, при котором и тот, и другой будут одновременно выходить на поле.

– В прошлый раз вы сказали, что Смолова видите в роли центрфорварда. Предвидится конкуренция с Дзюбой за одну позицию или возможен вариант с одновременным выходом обоих на поле?

– Смолов – центральный нападающий, еще раз это вам скажу. Федор в каждом матче это подтверждает. Бывают, конечно, не дай бог, травмы или дисквалификации, которые заставляют принимать тренера другое решение. Но это ситуативно. А в остальном есть здоровая конкуренция, она никому еще не мешала. И нужно пользоваться тем, что Смолов и Дзюба – разноплановые центральные нападающие. Понятно, что есть определенные идеи, нужно посмотреть на тренировках, как они взаимодействуют вместе. Такие варианты возможны. Мы все посмотрим и проверим. Все-таки надо уметь разнообразить игру и с самого начала, и по ходу матча.

– Сейчас вся страна говорит о новом вратаре – Луневе. Обратили на него внимание?

– Как и в прошлый раз, давайте говорить лишь о тех, кто есть в составе.

– Возможно, немного глупый вопрос. Но в первом списке Канунников шел полузащитником, а теперь – нападающим. Вы пересмотрели свое видение?

– Вопрос не глупый, а профессиональный. В «Амкаре» Максим играл у меня правым полузащитником, достаточно качественно. В последних матчах в «Рубине» уже выступает в роли форварда. И выйдя на замену с Ганой на позиции хавбека, чувствовал себя все-таки некомфортно. Плюс, само собой, команде нужны футболисты, умеющие играть на разных позициях. И Канунников рассматривается и как нападающий, и как правый полузащитник.