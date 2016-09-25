Серия А. «Дженоа», несмотря на гол Симеоне, упустил победу над «Пескарой», «Интер» поделил очки с «Болоньей»

В матче 6-го тура Серии А «Дженоа» на своем поле вдевятером упустил победу над «Пескарой» и свел дело к ничейному исходу – 1:1. Отметим, что в составе генуэзцев гол на свой счет записал Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

В других встречах «Интер» поделил очки с «Болоньей», «Лацио» одолел «Эмполи», «Сассуоло» одержал минимальную победу над «Удинезе».

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Дженоа – Пескара – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 47; 1:1 – Манай, 85.

Удаления: Эденилсон, 74; Пандев, 79 – нет.

Интер – Болонья – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дестро, 14; 1:1 – Перишич, 37.

Лацио – Эмполи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейта, 29; 2:0 – Лулич, 90.

Сассуоло – Удинезе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дефрель, 34.

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