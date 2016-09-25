Серия А. «Дженоа», несмотря на гол Симеоне, упустил победу над «Пескарой», «Интер» поделил очки с «Болоньей»

В матче 6-го тура Серии А «Дженоа» на своем поле вдевятером упустил победу над «Пескарой» и свел дело к ничейному исходу – 1:1. Отметим, что в составе генуэзцев гол на свой счет записал Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
В других встречах «Интер» поделил очки с «Болоньей», «Лацио» одолел «Эмполи», «Сассуоло» одержал минимальную победу над «Удинезе».
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
Голы: 1:0 – Симеоне, 47; 1:1 – Манай, 85.
Удаления: Эденилсон, 74; Пандев, 79 – нет.
Голы: 0:1 – Дестро, 14; 1:1 – Перишич, 37.
Голы: 1:0 – Кейта, 29; 2:0 – Лулич, 90.
Сассуоло – Удинезе – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дефрель, 34.
Источник: Бомбардир.ру