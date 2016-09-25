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Судьи
Главный судья:
Доменико Чели (Камбобассо)

Интер - Болонья

25.09.2016, Воскресенье, 16:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 6 тур Интер - Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 22:45 Интер 2:1 Болонья
10 тур
27 октября, вторник 22:45 Болонья 0:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:45 Интер 2:2 Болонья
13 тур
24 ноября, воскресенье 23:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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