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  • Черчесов: «Важно не упустить из виду ни одного футболиста, способного выступать за сборную России»

Черчесов: «Важно не упустить из виду ни одного футболиста, способного выступать за сборную России»

23 сентября 2016, 16:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что приглашение футболистов на сборы сверх основного списка – это отличная практика, чтобы лучше узнать игрока непосредственно в тренировочном процессе.

«Мы следим за всеми игроками в клубах, но когда футболист находится в распоряжении сборной и мы видим его работу в тренировочном процессе, поведение за полем, то получаем более полное представление о нем. Нам важно не упустить из виду ни одного футболиста, способного выступать за сборную России. Мы общаемся с игроками, проводим определенные тесты, иногда даем рекомендации – над чем нужно поработать, в чем прибавить, чтобы быть в числе кандидатов в сборную России.

Это касается, в частности, Романа Емельянова. Он – целеустремленный парень, который провел хороший сбор. Посмотрим, как он будет развиваться как футболист в дальнейшем. Илья Кутепов попал в заявку на матчи с Турцией и Ганой, потенциал у него есть, надо его реализовывать. Здесь все зависит, прежде всего, от самих футболистов, от того, как они будут проявлять себя в клубах. Что касается Марио Фернандеса, то он приезжал на сбор, мы познакомились и поговорили с ним. Поскольку он был травмированным, то не провел с нами ни одной тренировки. Мы пообщаемся насчет него с ЦСКА – планируем привлекать Фернандеса к работе на сборах, чтобы он был в обойме и стал полноправным членом команды еще до того, как ему официально разрешат выступать за сборную России», – сказал наставник национальной команды.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Емельянов Роман Кутепов Илья Фернандес Марио Черчесов Станислав
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