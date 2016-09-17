Лига 1. «Лилль» проиграл «Лорьяну» и другие результаты

В матче пятого тура Лиги 1 «Лилль» уступил «Лорьяну» со счетом 0:1. Победу хозяевам принес Бенджамин Муканджо, реализовавший пенальти.
В других встречах тура «Нанси» и «Нант» поделили очки, «Бордо» уступил «Анжеру», «Дижон» и «Метц» голов не забили, «Тулуза» обыграла «Генгам».
Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур
Голы: 0:1 – Степински, 67; 1:1 – Пуйо, 71.
Голы: 1:0 – Муканджо, 76 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Экамби, 38.
Удаление: нет – Дукуре, 58.
Голы: 0:1 – Бриан, 54; 1:1 – Брайтвайт, 63 (с пенальти); 2:1 – Дурмаз, 66.
Удаление: нет – Йонссон, 40.
Источник: Бомбардир.ру