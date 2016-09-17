Лига 1. «Лилль» проиграл «Лорьяну» и другие результаты

В матче пятого тура Лиги 1 «Лилль» уступил «Лорьяну» со счетом 0:1. Победу хозяевам принес Бенджамин Муканджо, реализовавший пенальти.

В других встречах тура «Нанси» и «Нант» поделили очки, «Бордо» уступил «Анжеру», «Дижон» и «Метц» голов не забили, «Тулуза» обыграла «Генгам».

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

Нанси – Нант – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Степински, 67; 1:1 – Пуйо, 71.

Лорьян – Лилль – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Муканджо, 76 (с пенальти).

Бордо – Анжер – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Экамби, 38.

Дижон – Метц – 0:0 (0:0)

Удаление: нет – Дукуре, 58.

Тулуза – Генгам – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бриан, 54; 1:1 – Брайтвайт, 63 (с пенальти); 2:1 – Дурмаз, 66.

Удаление: нет – Йонссон, 40.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1