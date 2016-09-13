Филиппо Индзаги: «Я уже вижу «Ювентус» в финале Лиги чемпионов»

Бывший форвард «Ювентуса», а ныне главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги рассказал об ожиданиях от Лиги чемпионов. По его прогнозу, в финале встретятся «Ювентус» и «Бавария». Также специалист поделился мнениями о других фаворитах крупнейшего клубного турнира старого света: «Барселоне», «ПСЖ», мадридском «Реале» и «Манчестер Сити».

«В финале будет «Ювентус» и «Бавария». Немцы очень сильны, а Карло Анчелотти отличный командный инженер. Что касается «Барселоны», то у них великолепный атакующий треугольник. Месси, Неймар и Суарес. Теперь у них еще есть Алькасер. Если дать им контролировать мяч, ничего хорошего не будет. Я впечатлен игрой «Манчестер Сити» в дерби против «МЮ». Гвардиола заслуживает поздравлений, его идеи четко прослеживаются.

«Реал»? Мората добавил их атаке того, чего не хватало в последние годы. Он – человек, который может изменить игру. Испанец усилит атаку, которая состоит уже из Бэйл, Бензема и Роналду. Про «ПСЖ» скажу одно: уход Ибрагимовича будет ощущаться, но ожидаю, что Кавани сможет забивать, играя на острие, потому что Ди Мария и Лукас Моура будут исправно снабжать его мячами.», – заявил Индзаги.