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  • Филиппо Индзаги: «Я уже вижу «Ювентус» в финале Лиги чемпионов»

Филиппо Индзаги: «Я уже вижу «Ювентус» в финале Лиги чемпионов»

13 сентября 2016, 13:27
6

Бывший форвард «Ювентуса», а ныне главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги рассказал об ожиданиях от Лиги чемпионов. По его прогнозу, в финале встретятся «Ювентус» и «Бавария». Также специалист поделился мнениями о других фаворитах крупнейшего клубного турнира старого света: «Барселоне», «ПСЖ», мадридском «Реале» и «Манчестер Сити».

«В финале будет «Ювентус» и «Бавария». Немцы очень сильны, а Карло Анчелотти отличный командный инженер. Что касается «Барселоны», то у них великолепный атакующий треугольник. Месси, Неймар и Суарес. Теперь у них еще есть Алькасер. Если дать им контролировать мяч, ничего хорошего не будет. Я впечатлен игрой «Манчестер Сити» в дерби против «МЮ». Гвардиола заслуживает поздравлений, его идеи четко прослеживаются.

«Реал»? Мората добавил их атаке того, чего не хватало в последние годы. Он – человек, который может изменить игру. Испанец усилит атаку, которая состоит уже из Бэйл, Бензема и Роналду. Про «ПСЖ» скажу одно: уход Ибрагимовича будет ощущаться, но ожидаю, что Кавани сможет забивать, играя на острие, потому что Ди Мария и Лукас Моура будут исправно снабжать его мячами.», – заявил Индзаги.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Реал Ювентус Бавария Манчестер Сити Индзаги Филиппо Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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CMRDSA
1473764357
Ювентус в финале? что за бред
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89388900185
1473773153
Бавария сыграет или Барса или реал или атлетик
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