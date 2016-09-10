Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль» и другие результаты

В матче четвертого тура Лиги 1 «Монако» со счетом 4:1 разгромил «Лилль». За победителей отличились Джибриль Сидибе, Адама Траоре, Фабиньо и Камиль Глик, в составе «Лилля» забил Жульен Палмиери.
В других встречах тура «Анжер» обыграл «Дижон», «Генгам» и «Монпелье» сыграли вничью, «Лорьян» уступил «Нанси», «Бастия» справилась с «Тулузой».
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур
Голы: 0:1 – Саммаритано, 8; 1:1 – Дедиу, 15; 2:1 – Н’Дойе, 67; 3:1 – Экамби, 75.
Удаления: Кеткеофомфоне, 35 – Мари, 51.
Голы: 0:1 – Сансон, 10; 1:1 – Коко, 36.
Голы: 0:1 – Сидибе, 2; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Фабиньо, 47; 0:4 – Глик, 71; 1:4 – Палмиери, 90.
Голы: 0:1 – Беннассер, 32; 0:2 – Даль, 89.
Голы: 1:0 – Садио, 21; 1:1 – Брайтвайт, 68; 2:1 – Бенгтссон, 83.
Источник: Бомбардир.ру