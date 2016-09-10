Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль» и другие результаты

В матче четвертого тура Лиги 1 «Монако» со счетом 4:1 разгромил «Лилль». За победителей отличились Джибриль Сидибе, Адама Траоре, Фабиньо и Камиль Глик, в составе «Лилля» забил Жульен Палмиери.

В других встречах тура «Анжер» обыграл «Дижон», «Генгам» и «Монпелье» сыграли вничью, «Лорьян» уступил «Нанси», «Бастия» справилась с «Тулузой».

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

Анжер – Дижон – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Саммаритано, 8; 1:1 – Дедиу, 15; 2:1 – Н’Дойе, 67; 3:1 – Экамби, 75.

Удаления: Кеткеофомфоне, 35 – Мари, 51.

Генгам – Монпелье – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сансон, 10; 1:1 – Коко, 36.

Лилль – Монако – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Сидибе, 2; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Фабиньо, 47; 0:4 – Глик, 71; 1:4 – Палмиери, 90.

Лорьян – Нанси – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Беннассер, 32; 0:2 – Даль, 89.

Бастия – Тулуза – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Садио, 21; 1:1 – Брайтвайт, 68; 2:1 – Бенгтссон, 83.

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Турнирная таблица Лиги 1