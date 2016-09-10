Чемпионшип. «Ньюкасл» взял верх над «Дерби Каунти» и другие результаты

В матче 6-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» в гостях благодаря голам Йоана Гуффрана и ДеАндре Йедлина добыл победу над «Дерби Каунти» – 2:0.

В другом матче вечера «Престон» на своем поле потерпел поражение от «Барнсли» – 1:2. Отметим, что в составе хозяев гол на свой счет записал эск-полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди.

Из других результатов отметим победу «Норвича» над «Кардиффом», спасение «Бертона» в матче с «Вулверхэмптоном» и поражение «Фулхэма» от «Бирмингема».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 6-й тур

Дерби Каунти – Ньюкасл – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуффран, 20; 0:2 – Йедлин, 90.

Норвич – Кардифф – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Джером, 16; 2:0 – Мартин, 59; 2:1 – Пилкингтон, 86; 3:1 – Мерфи, 90; 3:2 – Пилкингтон, 90.

Брайтон – Брентфорд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хоган, 29; 0:2 – Хоган, 70.

Вулверхэмптон – Бертон – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Оньянге, 77; 1:1 – Миллер, 90.

Ротерхэм – Бристоль – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Браун, 6; 2:0 – Флинт, 58 (в свои ворота); 2:1 – Абрахам, 74; 2:2 – Рид, 83.

Шеффилд Уэнсдэй – Уиган – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Григг, 5; 1:1 – Флетчер, 29; 2:1 – Форестьери, 62.

Лидс – Хаддерсфилд – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Моуй, 55.

Престон – Барнсли – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уиннелл, 27; 1:1 – МакГиди, 64; 1:2 – Армстронг, 79.

Фулхэм – Бирмингем – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дональдсон, 49 (с пенальти).

Удаление: Мадль, 44 – нет.

КПР – Блэкберн – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чери, 65; 1:1 – Галлахер, 73.

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