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    РФПЛ. «Рубин» уверенно победил «Урал» в заключительном матче тура

    В заключительном матче шестого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле взял верх над «Уралом» – 3:1. Голами в составе казанской команды отметились Денис Ткачук и Максим Лестьенн. Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Александр Новиков. Точку в поединке поставил нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко.

    Победа позволила подопечным Хави Грасии набрать 6 очков и покинуть зону вылета.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Новиков, 29 (автогол); 2:0 – Ткачук, 70; 3:0 – Лестьенн, 76; 3:1 – Павлюченко, 88.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Набиуллин (Бурлак, 90+1), Сонг, Камболов, Канунников, Рочина (Жемалетдинов, 84), Ткачук, Жонатас (Лестьенн, 67).

    Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Фидлер (Павленко, 82), Новиков (Чантурия, 65), Емельянов, Коробов (Жуков, 72), Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

    Предупреждения: Набиуллин, 38 – Емельянов, 18; Павлюченко, 78.

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кокорин, 18; 0:2 – Дзюба, 38; 0:3 – Мак, 66; 0:4 – Жулиано, 84; 0:5 – Кержаков, 89 (с пенальти).

    Арсенал: Фильцов, Денисов, Горбатюк, Тесак, Власов, Горбанец (Беляев, 27), Шешуков, Берхамов (Фримпонг, 62), Рыжков (Горбатенко, 46), Аппаев, Форбс.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Новосельцев, 68), Шатов (Мак, 46), Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Кокорин (Кержаков, 73), Дзюба.

    Предупреждения: Беляев, 44 – нет.

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Попов, 25.

    Спартак: Ребров, Маурисио (Таски, 75), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков, Зобнин (Кутин, 89), Промес, Попов (Мельгарехо, 65), Зе Луиш.

    Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Самедов (Михалик, 46), Коломейцев, Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57).

    Предупреждения: нет – Майкон, 79.

    Уфа – Краснодар – 0:0

    Уфа: Лунев, Никитин, Васин, Ваньек (Кротов, 52), Засеев, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Игбун, Обляков, Абдулавов.

    Краснодар: Крицюк, Петров, Налдо, Мартынович, Калешин, Газинский, Подберезкин (Перейра, 84), Эбуэ, Лаборде, Ари (Мамаев, 64), Смолов.

    Предупреждения: Кротов, 59; Обляков, 76 – Петров, 89.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бухаров, 33; 1:1 – Ерохин, 54 (в свои ворота); 2:1 – Препелицэ, 59.

    Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля, Перепелицэ (Вебер, 81), Ерохин, Байрамян, Калачев (Эзатолахи, 74), Полоз (Азмун, 64), Бухаров.

    Крылья Советов: Лория, Башкиров (Ткачев, 75), Ятченко, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Чочиев, Молло, Цаллагов, Бато, Мбакогу, Бруно (Паскуато, 84).

    Предупреждения: Терентьев, 28; Гуйе, 62 – Таранов, 90+2.

    ЦСКА (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Траоре, 26; 2:0 – Траоре, 38; 3:0 – Страндберг, 76.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум (А. Березуцкий, 86), Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов (Тошич, 68), Траоре (Страндберг, 75).

    Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Кузяев, Брызгалов, Роши (Митришев, 46), Грозав (Лебеденко, 46), Иванов (Пирис, 63), Балай.

    Предупреждения: Вернблум, 44 – Семенов, 44.

    Удаление: нет – Семенов, 59.

    Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:0

    Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Воробьев, Бамба (Ефремов, 26), Малых, Андреев, Померко, Коронов (Нехайчик, 84), Георгиев, Ойеволе, Делькин (Саная, 78).

    Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Эбесилио (Будковский, 65), Георгиевский (Газимагомедов, 89), Бериша (Иличевич, 77), Яковлев, Обертан.

    Предупреждения: Георгиев, 60; Ойеволе, 75 – Менса, 9; Обертан, 58.

    Амкар (Пермь) – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Салугин, 47.

    Амкар: Селихов, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гиголаев (Зайцев, 46), Шаваев, Гол, Огуде, Йовичич (Салугин, 47), Бодул (Чума, 89).

    Томь: Коченков, Дьяков, Враньеш, Бордачев, Комбаров, Тишкин (Попов, 79), Дроппа, Ковальчук (Касьян, 70), Чуперка, Бикфалви, Самодин.

    Предупреждения: Идову, 42; Бодул, 51 – Враньеш, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 21:24
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    Комментарии83
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 сентября 2016, 06:19

      надо же когда-то начинать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 сентября 2016, 05:33

      И тм2.5 не сыграл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 13 сентября 2016, 05:18

      Я бы не сказал, что питерские помещики себя показали. Просто "Арсенал" сыграл тактически не грамотно, особенно в обороне. Понравился "Рубин". В футбольном смысле, он явно выздоравливает. У ЦСКА появилась палочка - выручалочка - Дзагоев. Но для успешного выступления в Л Ч маловато будет. Впрочем, у ЦСКА нет в соперниках такой команды, как "Бавария". Так что ростовчанам сегодня не легко будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 12 сентября 2016, 22:43

      пора уже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 12 сентября 2016, 22:10

      Наконец-то Рубин сыграл как должен всегда играть с таким составом, если вынести за скобки чудовищные промахи Жонатаса (5) и Канунникова (2), а также удары из убойных позиций, которые отбил вратарь (4 у Ткачука, 1 у Рочины), и вообще ужасающую статистику по точности ударов. Но это на 99% психология, а сама игра Рубина сегодня была просто блеск.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 12 сентября 2016, 21:40

      Следующий тур и Анжи накажет Урал,кто за

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 сентября 2016, 21:37

      От Терека ожидал большего . ЦСКА показал отличную комбинационную игру. Да не все получалось ,но движение как с мячом ,так и без мяча было. Будет здорово ,если армейцы укрепятся зимой неплохими футболерами. Конкуренция в клубе просто необходима .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 сентября 2016, 21:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Урал чёй-то играть не хочет. Может, бэк ин зе ФНЛ? Тут ещё и надпись на футболках удручающаяя -хРЕНОВА...Всё равно, спасибо за игру, чапаевцы!

      -4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Дон Посей 12 сентября 2016, 21:28

      Рома еще может,да еще как может)

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 сентября 2016, 19:40

      Спартак впечатляет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 12 сентября 2016, 00:06

      Отличная игра Зенита!
      Новички Зенита оправдывают свой переход.

      2
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