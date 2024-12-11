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    Мостовой ответил, отправит ли «Зенит» Соболева в аренду

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не верит в уход зенитовца Александра Соболева в аренду.

    – Соболева теперь ждeт аренда?

    – Да нет, зачем? А что в «Зените»? Он же подписал контракт, какая аренда? Почему он не должен там остаться?

    – Соболев не всегда попадает в состав.

    – Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница?

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    11.12.2024 15:05
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    Комментарии (2)
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    Ниф-Ниф
    1733921381
    Соболь сдулся
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    Интерес
    1733931217
    Это так,для них не критично.Но Соболь просто обязан бучу поднять.
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