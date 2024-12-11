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    • Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал»

    Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал»

    Экс-зенитовец Владислав Радимов недоволен игрой латераля команды Дугласа Сантоса.

    – Мне кажется, что Дуглас Сантос очень сильно сдал. Либо он не в форме, либо что-то еще. Но вспомним, например, как в матче с Самарой по его флангу «возили». И оттуда гол пришел, по-моему, прострел. И подключение Дугласа Сантоса уже не такое, как раньше. Уже и ассистентов, и подключений не так много.

    То есть в этом плане, я думаю, что если раньше это было гарантировано знаком качества, то сейчас фланг Дугласа Сантоса просел, на самом деле.

    – Шансы Юрия Горшкова, который был куплен на эту же позицию, но пока осел в запасе, повышаются?

    – Он игрок сборной, он вызывается. У него русский паспорт. Но здесь я выбор за Семаком. Он его видит каждый день на тренировках. Но то, что Дуглас Сантос не тот, что раньше, это однозначно.

    – Получил русский паспорт и стал как русский футболист, получается....

    – Да, это хорошая шутка.

    • 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Контракт Дугласа действует до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.12.2024 14:19
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    Комментарии (1)
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    Литейный 4 (returned)
    1733928129
    Дуглас просто устал, не пропуская ни одного матча. А вот Клава сдал реально. Гыгыгы
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