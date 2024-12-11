Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал»

Экс-зенитовец Владислав Радимов недоволен игрой латераля команды Дугласа Сантоса.
– Мне кажется, что Дуглас Сантос очень сильно сдал. Либо он не в форме, либо что-то еще. Но вспомним, например, как в матче с Самарой по его флангу «возили». И оттуда гол пришел, по-моему, прострел. И подключение Дугласа Сантоса уже не такое, как раньше. Уже и ассистентов, и подключений не так много.
То есть в этом плане, я думаю, что если раньше это было гарантировано знаком качества, то сейчас фланг Дугласа Сантоса просел, на самом деле.
– Шансы Юрия Горшкова, который был куплен на эту же позицию, но пока осел в запасе, повышаются?
– Он игрок сборной, он вызывается. У него русский паспорт. Но здесь я выбор за Семаком. Он его видит каждый день на тренировках. Но то, что Дуглас Сантос не тот, что раньше, это однозначно.
– Получил русский паспорт и стал как русский футболист, получается....
– Да, это хорошая шутка.
- 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Контракт Дугласа действует до 2027 года.
- В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.
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