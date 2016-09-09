Шевченко: «Не исключаю возвращения в сборную Милевского и Девича»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко допускает возможное возвращение в состав национальной команды нападающих Артема Милевского и Марко Девича. Напомним, что первый играет за «Тосно», а второй представляет «Рубин».



«Открыты ли двери в сборную для Милевского? Мы сейчас приглашаем в команду лучших на данный момент исполнителей. Это значит, что двери открыты для всех. Нужно показать хороший футбол, и тогда появится шанс сыграть за сборную. Почему в сборную не вызывается Девич? Мы вызвали тех, кто был лучшим на данный момент. Это ко всем относится», — сказал он.