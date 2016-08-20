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  • АПЛ. «Челси» переиграл «Уотфорд», «Ливерпуль» уступил «Бернли»

АПЛ. «Челси» переиграл «Уотфорд», «Ливерпуль» уступил «Бернли»

20 августа 2016, 18:50
13

В поединке второго тура АПЛ «Челси» смог вырвать победу над «Уотфордом» в последние 10 минут встречи благодаря точным ударам Батшуайи и Диего Косты. «Ливерпуль» в своем матче уступил «Бернли», пропустив два безответных мяча. В других играх «Тоттенхэм» оказался сильнее «Кристал Пэлас», «Суонси» в родных стенах уступил «Халл Сити», а «Эвертон» переиграл «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Бернли – Ливерпуль – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 2; 2:0 – Грэй, 37.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ваньяма, 83.

Суонси – Халл Сити – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Малони, 79; 0:2 – Эрнандес, 90.

Уотфорд – Челси – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Капу, 55; 1:1 – Батшуайи, 80; 1:2 – Коста, 87.

Вест Бромвич – Эвертон – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Макаули, 9; 1:1 – Миральяс, 45; 1:2 – Бэрри, 60.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Бернли Ливерпуль Тоттенхэм Кристал Пэлас Суонси Халл Сити Уотфорд Челси Вест Бромвич Эвертон
Комментарии (13)
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алекс88
1471709567
Опять Челси еле отскочил...фартит им пока
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liver2015
1471709848
Позор Ливерпулю, так играя не будет титулов
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latka1
1471710951
Челси молодцы... хоть конечно повезло очень, но все равно молодцы... а вот Ливерпуль..... ну зачем так своих болел расстраивать???
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talgatnurzhanov2006
1471714103
Батшуаи монстр, переспектива есть.
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AlMann
1471718807
Хочу слышать, что сказал Клопп после игры в раздевалке.
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Аристократ Олжик
1471758734
Надо же, отсутствие Шакири круто изменило игру Стока, не кому стало напрягать оборону Ман Сити, и тоже самое в Ливерпуле, вроде бы крутые исполнители, а как Мане то, не хватало . . . Батшуайи красавец, если будет всегда появляться там, где нужно. А вообще я жду матчи, где они с Костой с первых минут будут выходить на поле. Не хочу обидеть фанатов Барсы, но чем то Батшуайи - Коста, напоминают мне Савиолу - Клюйверта. Юркий, маленький и тихоня Хавьер, и зверь, сила и характер Патрика, который если что тут же заступится за своего маленького друга. Не сказать что Батшуайи маленький, но тяжело представить его буйным и нервным как Коста. Короче мысль моя в том, что по ходу Косте нашли таки подходящюю пару, Коста - Батшуайи. То что не удалось сделать Моуриньо, найти пару Дрогба (ни Шева, ни Торрес, ни Муту, ни Креспо, никто не смог стать достойной парой Дрогба), а у пары Батшуайи - Коста, есть потенциал и надеюсь будущее
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gats
1471780875
Коста мужик!!!
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