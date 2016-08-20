АПЛ. «Челси» переиграл «Уотфорд», «Ливерпуль» уступил «Бернли»

В поединке второго тура АПЛ «Челси» смог вырвать победу над «Уотфордом» в последние 10 минут встречи благодаря точным ударам Батшуайи и Диего Косты. «Ливерпуль» в своем матче уступил «Бернли», пропустив два безответных мяча. В других играх «Тоттенхэм» оказался сильнее «Кристал Пэлас», «Суонси» в родных стенах уступил «Халл Сити», а «Эвертон» переиграл «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Бернли – Ливерпуль – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 2; 2:0 – Грэй, 37.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ваньяма, 83.

Суонси – Халл Сити – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Малони, 79; 0:2 – Эрнандес, 90.

Уотфорд – Челси – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Капу, 55; 1:1 – Батшуайи, 80; 1:2 – Коста, 87.

Вест Бромвич – Эвертон – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Макаули, 9; 1:1 – Миральяс, 45; 1:2 – Бэрри, 60.

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