УПЛ. «Динамо» обыграло «Карпаты» и другие результаты

Тремя воскресными матчами в УПЛ завершился 2-й тур. «Динамо» на выезде обыграло «Карпаты», «Александрия» была сильнее «Ворсклы», а «Днепр» сыграл вничью со «Сталью».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 2-й тур

Днепр – Сталь – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Близниченко, 60 (с пенальти); 1:1 – Комвалиус, 78.

Карпаты – Динамо К – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 31; 0:2 – Ярмоленко, 84.

Александрия – Ворскла – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Старенький, 14; 2:0 – Запорожан, 16; 2:1 – Коломоец, 25; 3:1 – Грицук, 37; 3:2 – Хлебас, 58.