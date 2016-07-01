В ПСВ нет денег на трансфер Ломбертса

Технический директор голландского ПСВ Марсель Брандс считает, что его клуб вряд ли сможет выкупить трансфер защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из-за высокой суммы.

«Российский клуб просит за Ломбертса деньги, которые мы никогда не сможем заплатить. Этот трансфер нереален», – приводит слова Брандса Algemeen Dagblad.

Ранее появилась информация об интересе к бельгийцу со стороны ПСВ, «Аякса», «Брюгге» и «Андерлехта».

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