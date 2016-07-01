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В ПСВ нет денег на трансфер Ломбертса

1 июля 2016, 17:05
4

Технический директор голландского ПСВ Марсель Брандс считает, что его клуб вряд ли сможет выкупить трансфер защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из-за высокой суммы.

«Российский клуб просит за Ломбертса деньги, которые мы никогда не сможем заплатить. Этот трансфер нереален», – приводит слова Брандса Algemeen Dagblad.

Ранее появилась информация об интересе к бельгийцу со стороны ПСВ, «Аякса», «Брюгге» и «Андерлехта».

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Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Трансферы ПСВ Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (4)
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olic29ivica
1467382159
Еще одна ласточка)) Для китая
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ФК Зенит всея Руси
1467385424
Как сказано в старом анекдоте: Ну, нет ножек - нет конфетки. Купите вон себе воспитанника спартаковской Академии, и очень много сэкономите.
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vladimir-7
1467388534
Зенит наверно задрал сумму как за Халка, но ПСВ и др. клубы не в Китае.
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Zeff
1467407955
Пусть скинутся и выкупят его. Он так страдает.
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