Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение завершить карьеру. Вот так, прямо посреди сезона. О расторжении контракта с «Олесунном» мы договорились.

Основная цель игры игры в футбол – это радость. В последнее время я обрел абсолютно иное чувство. Мне нравится выходить на поле, но я уже не чувствую этой радости. Я хотел закончить с футболом в Норвегии в 40 лет, но не могу. Слишком много пережито за эти 20 лет», – написал Риисе на своем официальном сайте.

Напомним, помимо «Ливерпуля» 35-детний футболист защищал цвета «Олесунна», «Монако», «Фулхэма», «Ромы», АПОЭЛа и «Дели Динамос».