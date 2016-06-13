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Риисе объявил о завершении карьеры

13 июня 2016, 13:43
4

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение завершить карьеру. Вот так, прямо посреди сезона. О расторжении контракта с «Олесунном» мы договорились.

Основная цель игры игры в футбол – это радость. В последнее время я обрел абсолютно иное чувство. Мне нравится выходить на поле, но я уже не чувствую этой радости. Я хотел закончить с футболом в Норвегии в 40 лет, но не могу. Слишком много пережито за эти 20 лет», – написал Риисе на своем официальном сайте.

Напомним, помимо «Ливерпуля» 35-детний футболист защищал цвета «Олесунна», «Монако», «Фулхэма», «Ромы», АПОЭЛа и «Дели Динамос».

Источник: Бомбардир.ру
Норвегия. Элитсериен Норвегия Ливерпуль Риисе Йон-Арне
Комментарии (4)
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bk-oleg
1465815060
Основная цель игры игры в футбол) 35 детний футболист) Пиши диктанты!
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Norsk
1472102598
Не знал, что норвежцы играют за пределами Скандинавии.
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