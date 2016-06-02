Юран: «Футбол в России – любительский, игроки избалованы деньгами»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с чехами (1:2).

– Нельзя не спросить про Росицки. Футболист фактически пропустил сезон, а сегодня был на поле чуть ли не лучшим. Как такое возможно?

– А вот это очень показательно! Человек не играл, а на фоне сборной России был лучший. Гол забил классный. О чем тут можно говорить? Не питайте иллюзий. Росицки – профессионал. Ему надо отдать должное. Снять шляпу перед 35-летним футболистом!

– А ведь он ровесник Аршавина.

– Я всегда говорил, у нас футбол – любительский.

– Как это?

– А вот так. Любительский. Отношение такое. Люди разбалованы деньгами. Жизнь удалась: селфи, самолеты, все такое. А поэтому у нас многие и заканчивают в 32 года.