Касильяс: «В финале Лиги чемпионов не бывает фаворитов»

Голкипер «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Напомним, встреча состоится сегодня на «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Хочу, чтобы имя «Реала» было у всех на устах. Однако я не думаю, что в подобных матчах бывают фавориты. Когда 16 лет назад я играл в финале Лиги чемпионов против «Валенсии», все говорили, что наш соперник – фаворит, но мы победили его со счетом 3:0.

финале такого турнира существует ряд факторов, от которых зависит судьба встречи», – сказал Касильяс.