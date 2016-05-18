«Зенит» сохранит Витселя и Халка, но расстанется с Кришито

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель скорее всего останется в «Зените». В его услугах заинтересованы несколько клубов в Европе, в том числе – «Ювентус» и «Милан». Действующее соглашение 27-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до середины 2017 года. Сейчас стороны ведут активные переговоры о продлении контракта еще на год.

Также вряд ли клуб покинет бразилец Халк. Прошедшей зимой 29-летнего игрока пытались заполучить китайские «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший 30 миллионов евро, и «Шанхай Шэньхуа», суливший 100 миллионов.

Что касается защитника Доменико Кришито, то он летом покинет «Зенит» и вернется в Италию.