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«Зенит» сохранит Витселя и Халка, но расстанется с Кришито

18 мая 2016, 17:55
5

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель скорее всего останется в «Зените». В его услугах заинтересованы несколько клубов в Европе, в том числе – «Ювентус» и «Милан». Действующее соглашение 27-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до середины 2017 года. Сейчас стороны ведут активные переговоры о продлении контракта еще на год.

Также вряд ли клуб покинет бразилец Халк. Прошедшей зимой 29-летнего игрока пытались заполучить китайские «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший 30 миллионов евро, и «Шанхай Шэньхуа», суливший 100 миллионов.

Что касается защитника Доменико Кришито, то он летом покинет «Зенит» и вернется в Италию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Халк Кришито Доменико Витсель Аксель
Комментарии (5)
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порт
1463584949
Кришито спокойно может заменить Жирков.
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18JG
1463585836
Богаеву открывается путь в состав. Слава Богу.
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KuPe4iK
1463588910
Летом посморим...таким макаром я тоже щас скажу что шатов и лодыгин наверное остануться...а вот маурисио под вопросом
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Boozman
1463589232
Конечно Витсель останется, деньги платят, а сам он нахрен никому в европе не нужен со своей игрой в последнее время
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Днестряне
1463607262
Пора игрокам Зенита платить столько, на сколько они наиграли. А то совсем не стараются и результатов сильно не заметно. По набирали игроков, а толку???Им плевать на клуб, они играют за контракт. В 2007 году еще было видно, что игроки играли за клуб. Наказывать пора за такую игру которую сейчас показывает Зенит. К сожалению сейчас Зенит уже нет то, что был раньше. Пока меры не будут приниматься не чего не поменяется.
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