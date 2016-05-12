Кришито: «Моя мечта – сыграть на Евро»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито мечтает сыграть на Евро во Франции, после завершения которого он готов задуматься о дальнейшей карьере.

«Моя мечта – сыграть за сборную на Евро-2016. Антонио Конте уже дважды приглашал меня в команду. Майка национальной команды многое значит для любого футболиста. Сборной будет не хватать Перина, Маркизио и Верратти.

Возможный переход в «Интер»? Об этом лучше спросить у руководства клуба. Я надеюсь стать участником сборной на Евро, а после турнира подумать о своем будущем.

У Конте есть менталитет победителя, он хорошо исполняет свои обязанности. Это прекрасный тренер, который добьется успеха в «Челси». Уверен, что до работы в Англии он преуспеет со сборной на Евро-2016», – сказал Кришито.

Напомним, что Кришито попал в расширенный список сборной Италии.