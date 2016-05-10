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    Кришито вошел в расширенный состав сборной Италии

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито вошел в расширенный состав сборной Италии, которая примет участие в Евро-2016. Сегодня в офис клуба из Санкт-Петербурга пришло соответствующее оповещение от Федерации футбола Италии (FIGC).

    Стоит отметить, что окончательный состав итальянцев будет обнародован 23 мая, а 24-го команда соберется на базе в Коверчано, где начнет подготовку к предстоящему турниру. В ее ходе итальянцы проведут товарищеские матчи с Шотландией (29 мая) и Финляндией (6 июня).

    На Евро-2016 Италия будет играть в группе Е. Ее соперниками являются Бельгия, Ирландия и Швеция.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.05.2016 12:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:50

      Желаю ему попасть на Евро со сборной)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 10 мая 2016, 13:23

      Без травм только вернуться.

      0
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