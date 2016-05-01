Веркаутерен: «Терек» нас ничем не удивил, мы сделали то, что должны были»

В интервью телеканалу «Наш Футбол» главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен дал свой комментарий по игре с грозненским «Тереком», завершившейся победой самарской команды со счетом 1:0.

«Как мы и ожидали, это был матч против хорошей команды. Мы должны были помешать им атаковать, но в то же время не могли забывать об атаке, поскольку мы приехали за победой. «Терек» нас ничем не удивил, но при этом я не думаю, что мы сыграли хорошо. Конечно, мы обращаем внимание на качество соперника, конечно, мы не могли постоянно владеть мячом, но это ведь не значит, что мы просто бегали за мячом, мы сделали то, что должны были», — заключил Веркаутерен.