Лига 1. «Монако» обыграл «Генгам», «Лилль» оказался сильнее «Лорьяна» и другие результаты

В матче 36-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле в непростой борьбе взял верх над «Генгамом» – 3:2.
В других встречах «Бордо» обыграл «Труа», «Лилль» оказался сильнее «Лорьяна», «Реймс» проиграл «Монпелье», «Кан» и «Бастия» голов не забили.
Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур
Голы: 1:0 – Траоре, 17; 2:0 – Дирар, 40; 2:1 – Эрдинг, 75; 3:1 – Силва, 76; 3:2 – Ангуа, 82.
Голы: 0:1 – Ролан, 14; 0:2 – Мавинга, 41; 1:2 – Ниве, 56 (с пенальти); 1:3 – Диабате, 60; 2:3 – Жан, 69; 2:4 – Ролан, 72.
Гол: 0:1 – Лопес, 56.
Голы: 0:1 – Камара, 38; 1:1 – Оньянге, 82; 1:2 – Конгре, 84; 1:3 – Сансон, 86; 2:3 – Тьеви, 90.
Источник: Бомбардир.ру