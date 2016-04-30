Лига 1. «Монако» обыграл «Генгам», «Лилль» оказался сильнее «Лорьяна» и другие результаты

В матче 36-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле в непростой борьбе взял верх над «Генгамом» – 3:2.

В других встречах «Бордо» обыграл «Труа», «Лилль» оказался сильнее «Лорьяна», «Реймс» проиграл «Монпелье», «Кан» и «Бастия» голов не забили.

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

Монако – Генгам – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 17; 2:0 – Дирар, 40; 2:1 – Эрдинг, 75; 3:1 – Силва, 76; 3:2 – Ангуа, 82.

Труа – Бордо – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ролан, 14; 0:2 – Мавинга, 41; 1:2 – Ниве, 56 (с пенальти); 1:3 – Диабате, 60; 2:3 – Жан, 69; 2:4 – Ролан, 72.

Лорьян – Лилль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лопес, 56.

Кан – Бастия – 0:0

Реймс – Монпелье – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Камара, 38; 1:1 – Оньянге, 82; 1:2 – Конгре, 84; 1:3 – Сансон, 86; 2:3 – Тьеви, 90.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1