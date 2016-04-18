Шляхтин: «Задача «Крыльев» была – вжиться и остаться в РФПЛ»

Бюджет «Крыльев Советов» на следующий сезон будет зависеть от результатов выступления футболистов самарского клуба в текущем сезоне.

«Бюджет на этот год был утвержден в декабре, там прописана, в том числе, замена газона на стадионе. Все будет зависеть от результата. Чем он выше... Не стыдно идти к горожанам, депутатам, болельщикам и говорить, что команда играет, бьется, нужны средства. Это же очевидно.

Мы ведем переговоры с игроками, смотрим. Определяющим будет май месяц. Сядем и будем смотреть по оставшимся позициям, куда нам будет не хватать игроков. Мы разговариваем с ребятами: с кем-то есть договоренности о продлении, с кое-кем мы уже переподписали контракты. Костяк команды сохраним, а дальше будем смотреть.

Если бы мы с Франком Веркаутереном не прошли столько, думаю... Это уже определенный путь, есть результат. Он, правда, непростой, этот результат: есть всплески, есть неприятные моменты. Наверное, он сам думает о многих вещах. Сядем, будем говорить. Думаю, в первых числах мая все решим.

Мы не ставили никаких результатов. Задача была – вжиться и остаться в РФПЛ в комфортных условиях. В каких-то матчах мы очки потеряли по-глупому, в каких-то просто не повезло. Еще ничего не закончилось. «Уфа» вот выиграла у «Анжи». Сейчас каждое очко на вес золота», – рассказал председатель совета директоров клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В текущем сезоне «Крылья Советов» после 24 туров идут на десятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.